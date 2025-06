Sworowska udowadnia, że kobiety bez względu na wiek śmiało mogą sięgać po nowoczesne ubrania. Rozmaitymi inspiracjami dzieli się na swoim Instagramie. To nie tylko propozycje na specjalne okazje - na co dzień modelka stawia na efektowne rozwiązania, ale nie stroni też od wygodnej i sportowej elegancji.

"Ja bym chciała kobietom w moim wieku i starszym pokazać, jak przejść przez ten czas w życiu szczęśliwie, jak odnaleźć radość, jak pokochać siebie. Bo zaczęłam od siebie - od porządkowania swojego życia. Cały czas to robię, jestem na etapie zmian. Pracuję, pokazuję na Instagramie i TikToku, jak się ubierać, jak o siebie zadbać, pomyśleć o sobie, znaleźć czas i przestrzeń, jak poszaleć, mówię: ubierajcie się, kobiety, jak lubicie, jak chcecie, ale nie bójcie się, nie myślcie, co wypada, co nie. Kochasz swoje nogi, pokaż je, pokazuj to, co masz najlepsze" - powiedziała w rozmowie z Joanną Derdą w "Zwierciadle".