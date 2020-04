Blanka Lipińska pokazała zdjęcia z Baronem

Blanka Lipińska i Aleksander Milwiw-Baron od niedawna tworzą parę i dzielą się swoim szczęściem za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ostatnio pokazali pierwsze wspólne zdjęcie.

Zdjęcie Blanka Lipińska pokazała zdjęcia z ukochanym /Tricolors /East News

Lipińska zdobyła popularność jako autorka powieści erotycznych dla kobiet. Na podstawie jej bestsellerowej książki pt. "365 dni" powstał nawet film pod takim samym tytułem. Przebojowa 35-latka została też prowadzącą programu "Tylko jeden", w którym udział wzięli mężczyźni marzący o karierze w KSW.

Baron jest z kolei muzykiem zespołu Afromental oraz jurorem w programach "The Voice of Poland" i "The Voice Kids". 36-latek spotykał się wcześniej m.in. z Aleksandrą Szwed, Katarzyną Grabowską, Czariną Russel czy Julią Wieniawą.

Na początku Blanka i Baron ukrywali łączące ich uczucie, ale gdy wybuchła pandemia koronawirusa, zaczęli relacjonować za pośrednictwem mediów społecznościowych wspólne chwile spędzane w domowych pieleszach.

Lipińska chwaliła się potrawami przygotowywanymi dla ukochanego, ten zaś przygrywał jej na gitarze. Teraz przyszedł czas na prezentację pierwszego wspólnego zdjęcia.

Fotka znalazła się na instagramowym profilu Blanki. Co ciekawe, Lipińska ograniczyła możliwość dodawania komentarzy - mogą robić to wyłącznie znajomi.

Para pozuje w maseczkach i kurtkach z napisem "You Rock". W opisie możemy natomiast przeczytać:

- You Rock My World #MiłośćWCzasachZarazy

Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko życzyć dużo szczęścia!