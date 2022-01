Blanka Lipińska popularność zdobyła za sprawą powieści "365 dni", która od razu stała się bestsellerem. Po pewnym czasie pojawiły się kolejne dwie części.

Blanka Lipińska postanowiła zekranizować swoje książki, a w ostatnim czasie zdradziła, że skończyła pracę nad scenariuszem do kolejnej erotycznej opowieści. Głównymi bohaterami ma być pisarka i gitarzysta.



Instagramowy profil Blanki Lipińskiej śledzi prawe 800 tys. osób. Nic więc dziwnego, że pisarka stara się być w stałym kontakcie ze swoimi fanami. W mediach społecznościowych chętnie publikuje rodzinne ujęcia i zdjęcia z wakacji. W ostatnim czasie celebrytka starała się relacjonować wyjazd do Tulum. Oczywiście nie zabrakło seksownych zdjęć w bikini.



Pisarka korzystając z wolnych chwil, za pośrednictwem instagramowych relacji postanowiła odpowiedzieć na pytania internautów. Jak się okazało, jej fanów zaciekawił fakt, że nie przepada za myciem włosów. Blanka Lipińska rozwiała wszelkie wątpliwości i zdradziła, jaki jest powód.



"Bo zajmuje mi to strasznie dużo czasu. A poza tym ja mam bardzo proste i sypkie włosy, brudne dopiero zaczynają się układać" - wyjaśniła pisarka. Chociaż dla wielu osób może to wydawać się nieco obrzydliwy sposób na idealną fryzurę, to jak widać, w przypadku Blanki Lipińskiej jest on dość skuteczny.



