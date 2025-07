Nie, to nie koniec sezonu!

Lipiec to nie koniec ogrodniczego sezonu, a wręcz przeciwnie - jego druga młodość. Wydaje się, że wszystko już posiane, a grządki odpoczywają? Nic bardziej mylnego. Lipiec to idealna pora na poplon, warzywa na jesienny zbiór, a także kolorowe kwiaty i zioła, które odwdzięczą się szybkim wzrostem.

Co siać w lipcu na poplon?

Gdy w ogrodzie dojrzewają ostatnie główki sałaty, a pierwsze ogórki lądują już w słoikach, wielu ogrodników uznaje, że można ogłosić przerwę wakacyjną. Tymczasem lipiec to wcale nie koniec sezonu, ale jego druga runda. Co więcej, może to być runda bardzo smaczna - i bardzo pożyteczna.

W środku lata warto sięgnąć po tzw. poplon, czyli rośliny wysiewane po zbiorze pierwszego plonu. Zwykle mówi się o nich w kontekście nawożenia i poprawy jakości gleby, ale to nie znaczy, że nie można ich też zjeść.

Przez cały lipiec spokojnie możesz siać w ogrodzie warzywa, które dobrze znamy z polskich stołów - m.in. cebulę siedmiolatkę, rzeżuchę, rzodkiewkę, pietruszkę czy klasyczną sałatę. Wszystkie zdążą jeszcze wyrosnąć przed jesienią.

W lipcu zdążysz też wysiać buraka liściowego, fasolkę szparagową, szpinak nowozelandzki czy kapustę pekińską - wszystkie te warzywa rosną szybko i są gotowe do zbioru jeszcze przed pierwszymi przymrozkami. Do tego dołóż pietruszkę naciową, marchew późną, a nawet rzepę - i masz pełną skrzynkę witamin z poplonu.

Ziemia też potrzebuje czegoś dla siebie

I tu właśnie wkraczają klasyczne rośliny poplonowe, które może i nie trafią do sałatki, ale odgrywają nieocenioną rolę w ogrodzie.

Facelia błękitna, łubin żółty, wyka, seradela, a nawet gorczyca to zieloni bohaterowie gleby - spulchniają ją, wzbogacają w azot, poprawiają strukturę, a do tego odstraszają część szkodników i ograniczają rozwój chwastów. Jeśli chcesz, żeby twoje warzywa w przyszłym sezonie rosły jak na drożdżach - siej właśnie je.

Szczególnie rośliny motylkowe, takie jak łubin czy peluszka, są genialne - ich korzenie współpracują z bakteriami wiążącymi azot z powietrza, a po przekopaniu tych roślin jesienią cały ten naturalny nawóz zostaje w ziemi.

Facelia z kolei to prawdziwy czyściciel - świetnie radzi sobie z odchwaszczaniem gleby i przyciąga pszczoły, więc warto wysiać ją nawet na rabacie kwiatowej.

Facelia wygląda bajecznie, a do tego przyciąga pszczoły - to właśnie z niej powstaje słynny miód faceliowy o unikatowym aromacie David McNew Getty Images

Lipcowy siew kwiatów i ziół

W lipcu spokojnie zdążysz posiać np. nagietki, nemezję, rezedę, portulakę, które zakwitną jeszcze tego lata.

Jeśli myślisz już o przyszłym sezonie, zainwestuj w bratki, malwy, stokrotki i niezapominajki - to rośliny dwuletnie, które teraz urosną, przezimują, a wiosną rozkwitną jako pierwsze. Pamiętaj tylko, żeby początkowo trzymać je w inspektach lub skrzynkach - nie lubią być od razu rzucone na głęboką wodę (czy raczej glebę).

Warto też wspomnieć o ziołach, które możesz siać nawet w doniczkach na balkonie - rukola, koperek, szczypiorek, a nawet kolendra dobrze znoszą lipcowe warunki i szybko dają plon. Ciepłe noce i słońce przez większość dnia sprawiają, że nie trzeba długo czekać na pierwsze listki.

W lipcu możesz zasiać nagietki 123RF/PICSEL

O czym warto pamiętać przy lipcowym poplonie?

Jest pewna rzecz, o której nie wolno zapomnieć - podlewanie. Lipiec bywa bezlitosny, a rośliny, zwłaszcza młode siewki, nie przetrwają bez wody. Zadbaj o regularne nawadnianie - najlepiej rano lub wieczorem - a także o ściółkowanie. Warstwa słomy, trawy albo kompostu wokół roślin pomaga utrzymać wilgoć i ogranicza rozwój chwastów.

No i jeszcze jedno - nie sadź warzyw z tej samej rodziny w tym samym miejscu. Fasola po grochu to zły pomysł. Burak obok buraka? Też niekoniecznie. Rośliny tego samego rodzaju mogą wydzielać substancje, które szkodzą sąsiadom, a do tego przyciągać wspólne szkodniki. Trochę planowania - i znowu wygrywasz sezon.

Tak więc, nawet jeśli masz wrażenie, że ogród już zrobił swoje - daj mu jeszcze jedną szansę. Kilka garści nasion, wolne miejsce na grządce i odrobina motywacji wystarczą, by pod koniec lata znowu cieszyć się świeżymi plonami. A przy okazji zadbać o to, by wiosną wszystko rosło jak marzenie.

