Pamiętaj, zawsze, gdy się modlisz, daj zdjęcie na Instagram. Bozia lubi to. Bo lajki są najważniejsze, no i miłość. Szczególnie gdy pracuje się w stacji, która za pieniądze podatników od lat chamsko szczuje na wszelkie "inności", jak LGBT, in vitro, inne kolory skóry, wyznania. Brawo. Miłość jest najważniejsza. Kurde, zawsze gdy myślę, że jest już dno, polski szołbiz puka od spodu

oceniła w swoim wpisie Karolina Korwin-Piotrowska.