Brielle Biermann to córka Kim Zolciak, która jest gwiazdą reality show The Real Housewives of Atlanta. Jej córka podbija właśnie świat mediów społecznościowych dzięki swojej urodzie. Niedawno zarzucano jej, że właśnie to wynik operacji plastycznej i Brielle w końcu zabrała głos w tej sprawie.

Zdjęcie Brielle Biermann zaprzecza plotkom o operacjach plastycznych / Hollywood To You/Star Max / Getty Images

Brielle Biermann, to 24-letnia modelka ze Stanów Zjednoczonych, która zdobyła sławę dzięki swojej słynnej mamie.

Postanowiła postawić na karierę w świecie modelingu i wszystko wskazuje na to, że była to dobra decyzja.



Jej niewątpliwa uroda przyciąga fanów. W mediach społecznościowych obserwuje ją już ponad milion internautów.



Jednak niedawno pojawiły się zarzuty pod adresem Biermann, że jej wygląd, to wynik operacji plastycznych.



Kobieta w końcu postanowiła przerwać milczenie i skomentować te doniesienia. Zmieniającą się urodę Brielle przypisała swojemu wiekowi i okresowi dojrzewania, który ma już za sobą.



"Ludzie nie zdają sobie sprawy, że wyglądasz inaczej, gdy masz 10 lat, a inaczej, gdy masz 24 lata" - powiedziała w rozmowie z Andym Cohenem.



Brielle utrzymuje, że jej uroda jest dziełem tylko i wyłącznie natury oraz upływowi czasu.

Zdjęcie Brielle Biermann ze słynną mamą, Kim Zolciak w 2016 roku / Janette Pellegrini / Contributor / Getty Images

