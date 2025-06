Kup na targu i zaproś do ogrodu. Znak dla komarów, że nie są mile widziane

Niektórym trudno przejść obok kwitnącej aksamitki obojętnie, a innych drażni jej intensywny zapach. Miłośnicy i sceptyczni wobec tego kwiatu powinni przyznać jedno: aksamitka to roślina do zadań specjalnych. Nie dość, że trwale ozdobi nam rabatę, to na dodatek odstraszy dokuczliwe szkodniki. Zobaczmy, które owady nie lubią aksamitki.