Gdy tylko w warzywniaku pojawia się świeży bób, wiadomo: lato już prawie tu jest. A jeśli obok leżą dorodne, jędrne szparagi - nie ma na co czekać. To duet sezonowy, który warto wykorzystać, bo działa na organizm jak odżywcza bomba. A jeśli do tego dodamy olej lniany i grzanki z żytniego chleba, mamy trio idealne.