Britney Spears ze stabilizatorem na nodze. To skutki imprezy?

„Gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała” – mówi przysłowie. Choć amerykańska wokalistka polskiego porzekadła pewnie nie zna, jak ulał pasuje ono do jej sytuacji. Spears niedawne taneczne szaleństwa przypłaciła bowiem poważną kontuzją.

Zdjęcie Britney Spears /Getty Images /Getty Images

Nie od dziś wiadomo, że muzyka to żywioł Britney Spears. Czasem jednak oddawanie się ukochanemu hobby może być fatalne w skutkach.

Paparazzi przyłapali niedawno wokalistkę, gdy z nogą zabezpieczoną stabilizatorem, kuśtykała przez parking. Jak donoszą media zza oceanu: kontuzja to wynik tanecznych szaleństw. Britney bawiła się tak intensywnie, że wylądowała w szpitalu.

Zdjęcie Britney Spears / LP/Coleman Rayner/East News / East News



Gwiazda uszkodziła sobie kość śródstopia i choć nie wiadomo jak szybko wróci do formy, humor wydaje się jej dopisywać.

Partner Britney, Sam Asghari zamieścił na Instagramie ich wspólne zdjęcie ze szpitala, opatrując je podpisem: "Kiedy coś złamiesz, wracasz do zdrowia silniejszy, zwłaszcza gdy jesteś taki jak moja dziewczyna. Moja lwica złamała kość śródstopia robiąc to, co kocha, czyli tańcząc".



Zdjęcie Britney Spears /LP/Coleman Rayner/East News /East News