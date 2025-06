Zgodnie z nowymi przepisami obywatele Ukrainy, którzy posiadają pozwolenie na pobyt czasowy, mogą otrzymać świadczenie wychowawcze 800 plus, jeśli ich dzieci, na które ubiegają się o świadczenie, uczęszczają do przedszkola lub polskiej szkoły .

ZUS dodaje, że jest to warunek niezbędny do przyznania świadczenia wychowawczego tej grupie cudzoziemców oraz wypłacania świadczenia w kolejnych miesiącach.

ZUS zweryfikuje, czy dziecko uczęszcza do przedszkola lub do szkoły

Przyznanie i wypłacenie świadczenia wychowawczego możliwe jest wyłącznie wtedy, gdy dziecko uczęszcza do polskiej placówki edukacyjnej i taka informacja znajduje się w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) . Dane do rejestru wprowadza dyrektor placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko.

Od 1 czerwca br. ZUS sprawdza w rejestrze SIO , czy dziecko chodzi do szkoły albo do "zerówki" i dlatego zmienił się termin płatności świadczenia .

"Jeśli weryfikacja w SIO potwierdzi, że dziecko uczęszcza do przedszkola lub szkoły, przyznamy i wypłacimy świadczenie 800 plus. Jeśli dane w SIO tego nie potwierdzą, wyślemy do rodzica (na jego konto PUE ZUS) wezwanie do wyjaśnienia, dlaczego nie ma dziecka w rejestrze SIO. Jeśli w rejestrze był błąd, to po uzupełnieniu rejestru SIO przyznamy i wypłacimy świadczenie wychowawcze" - informuje ZUS.