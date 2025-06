Siwe włosy są szczególnie wrażliwe na działanie promieniowania UV i zanieczyszczeń, co często prowadzi do nieestetycznych, żółtych odcieni. Aby zachować chłodny, srebrzysty ton, warto regularnie używać fioletowych szamponów i odżywek tonujących. Neutralizują one ciepłe refleksy i przywracają włosom świeży wygląd.