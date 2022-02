6 lutego Królowa Elżbieta obchodziła 70. rocznicę wstąpienia na tron - monarchini jest więc najdłużej panującym władcą Wielkiej Brytanii. Chociaż główne uroczystości, przez wzgląd na korzystniejsze warunki pogodowe i zapewne także pandemię Covid-19, przeniesiono na czerwiec, to królowa już wystosowała do poddanych list, dziękując im za wsparcie i prosząc, by okazali je także przyszłemu królowi, Karolowi i jego żonie, Camilli.

Ewa Minge broni Magdaleny Stępień. "Ojca opinia jest jakimś obłędem!" Królowa ma świadomość, że żona księcia Karola nie cieszy się szczególną sympatią Brytyjczyków, choć trzeba oddać, że z roku na rok przybywa tych, którzy zmieniają o niej zdanie. Choć Camilla, nazywana przez księżną Dianę "rottweilerem", obwiniania była przez lata o rozpad małżeństwa Karola i "królowej ludzkich serc", to coraz więcej osób patrzy na nią przychylniejszym okiem. Na pewno miała na to wpływ wypowiedź synów księcia, którzy przyznali, że Camilla sprawia, że "ich ojciec jest szczęśliwy i fakt, że "księżna Kornwalii" faktycznie stoi murem za swoim mężem.



Królowa Elżbieta doceniła to oddanie i poprosiła, by Brytyjczycy wspierali Camillę w roli, którą za jakiś czas przyjdzie jej odegrać i tytułowali ją mianem Królowej Małżonki.

- Kiedy nadejdzie czas i mój syn Karol zostanie królem, wiem, że okażecie jemu oraz jego małżonce Camilli to samo wsparcie, które okazaliście mnie. Jest to moje szczere życzenie, aby Camilla otrzymała tytuł Królowej Małżonki w czasie jej służby

- ogłosiła w niedzielę, a teraz zdecydowała się na kolejny, wiele znaczący gest.

Elżbieta II podaruje Camilli koronę. Jest warta majątek!

Jak donosi brytyjska prasa, Elżbieta II podaruje Camilli wyjątkowo cenny dar. Żona księcia Karola otrzymać ma specjalną koronę, która należała wcześniej do królowej matki. Jest ona bogato obsadzana diamentami i warta dosłownie fortunę.

Koronę stworzono w 1937 r. dla króla Jerzego VI, ojca Elżbiety II. Ta rodzinna pamiątka ozdobiona jest przeszło 2,8 tys. diamentów oraz wielkim kamieniem. Kamień ten został wręczony królowej Wiktorii w 1856 r. przez tureckiego sułtana, w podzięce za wsparcie kraju przez Wielką Brytanię podczas wojny krymskiej. Korona składa się też z krzyża ze 105-karatowym diamentem Koh-i-noor.



Decyzja królowej to kolejny dowód na to, że pokłada ona w Camilli spore nadzieje i już dawno zaakceptowała drugą żonę księcia. Wszystko wskazuje na to, że teraz przyszedł czas na resztę Brytyjczyków.

