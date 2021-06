Chloe Ferry przesadziła z bikini?!

Chloe Ferry ma na swoim koncie niejeden skandal. Jest angielską osobowością telewizyjną z programu "Newcastle" i obecnie obserwuje ją w mediach społecznościowych ponad 3 miliony internautów.

To właśnie na swoim koncie społecznościowych pokazuje zdjęcia, które często są kontrowersyjne.



Tak było właśnie tym razem, gdy celebrytka pochwaliła się nowym kostiumem kąpielowym. Zielone bikini było ewidentnie za małe na kształtne ciało Chloe Ferry, ale gwiazda nic sobie z tego nie robiła.



Wręcz przeciwnie - pozowała z dumą. Zdania internautów na temat jej wyboru były podzielone. Niektórym podobało się, że celebrytka odsłania piękne ciało, a inni uważali to za niestosowne.



Chloe jednak przywykła do krytyki i już zupełnie się nią nie przejmuje, co często widać po jej odważniejszych zdjęciach, które publikuje.

