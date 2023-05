Chloe Ferry szaleje na wakacjach. Pokazała zdjęcie z przyjaciółkami

Gwiazdy

Chloe Ferry uwielbia dobrą zabawę i jest to wiadome nie od dziś. Tym razem gwiazda "Geordie Shore" wybrała się z przyjaciółkami do słonecznej Hiszpanii, a dokładnie do Marbelli, gdzie w 2018 roku nasza polska gwiazda, Doda brała ślub. Zdjęcia, jakie Chloe Ferry opublikowała, wywołały burzę w komentarzach.

Zdjęcie Chloe Ferry uwielbia dobrą zabawę i często wyjeżdża ze znajomymi / TEBL/BackGrid UK /East News / East News