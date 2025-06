Co to jest "Brudna Dwunastka"?

W tegorocznej edycji badania aż 75 procent konwencjonalnych produktów miało wykrywalne pozostałości środków ochrony roślin. W przypadku owoców i warzyw zaliczonych do "Brudnej Dwunastki" było to aż 95 procent próbek. EWG w swoim raporcie szczególnie zwraca uwagę na substancje, które mogą mieć wpływ na gospodarkę hormonalną i układ rozrodczy - głównie męski - a także na środowisko naturalne .

W edycji z 2024 roku przeanalizowano aż 47 510 próbek 46 różnych owoców i warzyw, zebranych przez amerykański Departament Rolnictwa (USDA) i Agencję ds. Żywności i Leków (FDA). Co istotne - testowane produkty były wcześniej umyte, obrane lub wyszorowane, by jak najwierniej odzwierciedlić to, co rzeczywiście trafia na nasze talerze.