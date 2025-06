Choć wspomnieliśmy, że do przygotowania zrazów wieprzowych niezbędna jest cierpliwość, wcale to nie oznacza, że spędzisz w kuchni długie i męczące godziny. Na zrobienie tego pysznego obiadu musisz poświęcić ok. 70 minut, ale mniej więcej połowa tego czasu to wyłącznie tzw. doglądanie duszonego w sosie mięsa. Do dzieła!