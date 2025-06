"Podróże osobiste" to autorski cykl, realizowany przez Joannę Leśniak. W swoich reporterskich opowieściach autorka zabiera nas w mniej znane zakątki Polski i Europy, w poszukiwaniu tego, co warte zobaczenia, usłyszenia, posmakowania. W jej historiach kryją się nie tylko własne doświadczenia, ale również opowieści lokalnych mieszkańców i ciekawostki, wyszukane w przewodnikach.

Szukasz miejsca na nietypowe wakacje, długi weekend lub city break? Ruszaj z nami w drogę. Polacy od wielu lat zakochani są w Chorwacji, a uczucie to nie słabnie mimo rosnących cen wypoczynku nad Adriatykiem i turystycznego zatrzęsienia w najbardziej popularnych lokalizacjach. Dobrze jest czasem skręcić w mniej uczęszczaną uliczkę, zatrzymać się na małym parkingu lub wysiąść na niepozornym przystanku autobusowym i ruszyć poza utartym szlakiem. Tak właśnie dociera się do Trsteno, które szczyci się nie tylko zacisznymi zatoczkami i malowniczymi punktami widokowymi, ale przede wszystkim wyjątkowym arboretum.

Wakacje w Dubrowniku. Mieszkańcy odradzają?

Zwiedzanie starówki Dubrownika to nie tylko szansa na bliski kontakt z bogatą historią oraz imponującymi zabytkami i architekturą. To doskonały przykład na to, jak popkultura wpływa na turystykę - miasto przeżywa prawdziwe oblężenie, odkąd stało się scenerią dla niektórych epizodów w słynnej "Grze o tron". Mimo że Dubrownik znajduje się na południowym krańcu Dalmacji, uważany jest za serce całego regionu.

Dubrownik zachwyca, ale może być jednocześnie przytłaczający Joanna Leśniak Archiwum autora

Podziwianie czerwonych dachówek z murów miejskich i spacery po krętych uliczkach z setkami schodów to punkty obowiązkowe pobytu. Wie o tym każdy turysta, więc zwiedzanie miasta na dłuższą metę może być męczące.

Ivan, taksówkarz od dziecka mieszkający w okolicach Dubrownika, mówi, że od połowy czerwca do września miasta lepiej unikać. Zaczynają się ogromne upały, a Dubrownik zaczyna pękać w szwach od urlopowiczów. Przejazd na lotnisko, który poza sezonem wysokim zajmuje niecałe pół godziny, wydłuża się trzykrotnie. Trudno jednak spodziewać się, że te informacje zniechęcą osoby, które zaplanowały już urlop w Chorwacji w miesiącach wakacyjnych. Jeśli należysz do tego grona, z pewnością docenisz fakt, że niedaleko miasta znaleźć można oazę spokoju, która pod maską małej i niekoniecznie spektakularnej wioski, skrywa prawdziwe skarby.

Co zobaczyć w okolicach Dubrownika? Przedstawiam pomysł na jednodniową wycieczkę poza miejskie mury Joanna Leśniak Archiwum autora

Trsteno - zaciszna wioska niedaleko Dubrownika

Kilka znaków informujących o znajdujących się w pobliżu polach campingowych, dzwonnica kościoła i podupadająca willa, która kiedyś mogła być najbardziej pożądaną nieruchomością w okolicy, lecz dziś powoli zamienia się w ruinę. To jednak nie one pierwsze rzucają się w oczy po dotarciu miasta. Przybywających witają najstarsi gospodarze, liczący około 500 lat - platany tak ogromne, że ich niektóre gałęzie wsparte są na dodatkowych podporach. To jednak tylko początek naturalnego bogactwa Trsteno, leżącego zaledwie 20 km od centrum Dubrownika.

Platany w Trsteno pamiętają czasy sprzed pół tysiąca lat Joanna Leśniak Archiwum autora

Arboretum w Trstenie - jeden z najstarszych ogrodów w Europie

Czujesz zmęczenie upałem i tłumami? Trsteno ukoi rozgrzaną skórę i nerwy zszargane przemierzaniem zatłoczonych ulic. Za główną atrakcję wioski uważane jest arboretum - najstarszy ogród dendrologiczny w Chorwacji i jeden z najstarszych obiektów tego typu w Europie. Już w XV wieku miejsce to przyciągało społeczne elity, szukające wytchnienia od miejskich spraw. Wśród nich znalazła się rodzina Gučetić-Gozze, na której zlecenie wybudowano najpiękniejszą letnią siedzibę w okolicy. Choć renesansowa willa ucierpiała w wyniku trzęsienia ziemi w 1667 roku, została odbudowana, a ogrody na przestrzeni wieków wciąż były rozwijane.

Letnia rezydencja Joanna Leśniak Archiwum autora

Dziś podziwiać w nich można pokaźną kolekcję roślin typowych dla klimatu śródziemnomorskiego. Nie brakuje gatunków typowych dla Ameryki Północnej czy Azji - bambusowy lasek daje namiastkę spaceru rodem z Japonii. Arboretum to jednak gratka nie tylko dla wielbicieli różnorodnej przyrody.

Zwiedzając arboretum chce się zanucić "zielono mi" Joanna Leśniak Archiwum autora

"Czekałam na zdjęcie 45 minut"

Docierają tutaj dociekliwi fani wspomnianego serialu "Gra o tron" - ogród botaniczny posłużył jako sceneria ogrodów Królewskiej Przystani. Przed zabytkową willą znajduje się pawilon, który był dla bohaterów miejscem knucia wymyślnych intryg. Spotkana w nim fotografka wspomniała, że czekała w tym miejscu na zrobienie zdjęcia 45 minut. Wszystko dla idealnego ujęcia, najlepiej bez innych spacerowiczów. Z własnej perspektywy mogę stwierdzić, że musiała mieć wyjątkowego pecha, ponieważ oprócz niej, spotkałam w tym miejscu tylko pojedynczych turystów, którzy nie rozsiadali się przy barierkach, zza których roztacza się kapitalny widok na Adriatyk i wyspę Lopud. Szybki rzut oka, zdjęcie i ruszali dalej. Kolejek brak.

Czy mamy na sali fanów "Gry o tron"? Joanna Leśniak Archiwum autora

Relaks wzdłuż parkowych alejek

Zwłaszcza zachodnia część parku obfituje w atrakcje. Tylko kilka kroków potrzeba, by dotrzeć do kaplicy św. Hieronima czy zabudowań tradycyjnej wytwórni oliwy. Najbardziej romantycznym zaułkiem jest barokowa fontanna Neptuna. Dotarcie do niej nie wymaga użycia mapy - wystarczy pójść za rechotem żab, który słychać z daleka. Tuż za fontanną podziwiać można zabytkowy akwedukt.

Fontanna prezentuje rzeźby "prawie" antyczne. Tak naprawdę pochodzi z XVIII wieku Joanna Leśniak Archiwum autora

Arboretum - informacje praktyczne

Dotrzeć tu można samochodem i komunikacją zbiorową, choć w jej przypadku trzeba liczyć się z przesiadkami i opóźnieniami. Od maja do października wejście na teren arboretum możliwe jest w godzinach 7-19, od listopada do września 8-16. Bilet normalny to cena 10 euro, ulgowy (przysługujący dzieciom i studentom) - 7 euro. W kasie nie zapłacimy kartą, więc gotówka w portfelu jest konieczna. Niestety, czworonożni pupile mają zakaz wstępu.

Akwedukt w arboretum Joanna Leśniak Archiwum autora

Mimo że na mapie, którą otrzymujemy przy wejściu, zaznaczona jest kawiarnia, nie liczcie na wiele. Czy marzyłam w słoneczny dzień o mrożonej kawie? Być może. Czy odeszłam z kwitkiem? Owszem. Choć stoliki i krzesła ustawione są na pięknym tarasie, w tym miejscu liczyć możecie jedynie na napoje z automatu. Trsteno jako takie też nie może pochwalić się szeroką infrastrukturą turystyczną. Nie wiem, czy coś zmienia się w szczycie sezonu, ale na przełomie maja i czerwca prowiant można było uzupełnić w tylko jednym sklepie spożywczym, znajdującym się na skraju wioski. Ewidentnie przyjeżdża się tutaj obcować z naturą, a nie rozsiadać się w restauracjach.

Trsteno to miejsce, gdzie zieleń łączy się z morzem Archiwum autora

Nieoczywista perełka Chorwacji zachęca do relaksu

Maleńkie Trsteno, zamieszkałe przez niewiele ponad 200 osób, potrafi oczarować. Wybierając jedną z odnóg ulicy o nazwie Potok, zejdziemy nad samo morze. Domy przy krętej ulicy zatopione są w kwiatach. Niewielkie tarasy wyglądają, jakby nieśmiało czekały na przybycie urlopowiczów, ale nie krzyczą billboardami z obietnicami zapierających dech wrażeń.

"Witaj w domu" Joanna Leśniak Archiwum autora

Gdy dotrzemy na niewielką promenadę, naszym oczom ukaże się budynek. Kamienna brama i wieża wyglądają jak wyjęte z ilustrowanej książki dla dzieci o przygodach dzielnych rycerzy. To Villa Aurora. Choć wygląda na starszą, została wybudowana w 1906 roku przez potomka założycieli Arboretum. Neoklasycystyczna rezydencja kiedyś tętniła życiem, dziś wpisuje się w senny charakter wioski.

Trsteno to wiele urokliwych zakątków Zobacz galerię + 1

To jednak jej ogromny plus, zwłaszcza jeśli porównamy atmosferę z gwarnym Dubrownikiem. To właśnie w Trsteno znajdziemy kameralne, żwirowe i kamieniste plaże (np. Brsečine), gdzie odpoczynek nie będzie wiązać się z utrudnionym wciskaniem ręcznika między innych turystów. Jeśli zatęsknimy za energią miasta, pół godziny jazdy wystarczy, by wrócić do serca Dalmacji. Trudno o większą wygodę.

***

Kolejny tekst w cyklu "Podróże osobiste" już za dwa tygodnie, w czwartek 19 czerwca.

***

Joanna Leśniak zaprasza na cykl Podróże osobiste Archiwum autora

O autorce:

Joanna Leśniak - Absolwentka socjologii o specjalizacji multimedia i komunikacja społeczna. Z Interią związana od 2021 roku. W zawodowej historii przez długi czas zgłębiała dynamicznie trendy związane ze stylem życia. Miłośniczka podróży, quizów i ciekawostek z najróżniejszych dziedzin, która rzadko kiedy wypuszcza z rąk aparat fotograficzny.

Kolekcjonerzy szukają starych zabawek. Ile mogą być warte te z PRL? INTERIA.PL