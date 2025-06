Dla pozostałych gatunków obowiązuje granica 50 cm , o ile nie są one objęte ochroną prawną. Wyjątkiem są również drzewa owocowe, które w większości przypadków można usuwać bez zgody - pod warunkiem, że nie znajdują się na terenie wpisanym do rejestru zabytków.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku nagłych interwencji, np. usuwania drzew zagrażających bezpieczeństwu po wichurach. Straż pożarna i inne służby ratunkowe mogą działać bez zgody urzędów, a prywatni właściciele mogą pozbywać się uszkodzonych roślin, jeśli stanowią one zagrożenie dla życia lub mienia.

Choć przepisy w niektórych przypadkach pozwalają na samodzielną wycinkę, warto pamiętać o odpowiednim czasie jej przeprowadzenia. Najlepszy okres to miesiące od połowy października do końca lutego - poza sezonem lęgowym ptaków. Latem i wiosną działania te wymagają szczególnej ostrożności, by nie naruszyć przepisów chroniących przyrodę.