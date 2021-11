Chloe Ferry nie do poznania!

Chloe Ferry, brytyjska celebrytka i osobowość telewizyjna, jest znana z ciętego języka, niekiedy wulgarności i tego, że lubi eksponować swoje ciało.

Często jest krytykowana za swoje modowe wybory, bo w skąpych stylizacjach więcej pokazuje, niż zakrywa.



Tym razem jednak gwiazda zaskoczyła swoich fanów, bo pojawiła się na jednej z imprez branży urodowej w Wielkiej Brytanii.



Chloe na tę okazję wybrała piękną, mieniącą się suknię do ziemi, która subtelnie podkreślała jej kobiece kształty.



Celebrytka wyglądała niezwykle elegancko i stosownie do okazji, co niezbyt często jej się zdarza. Trzeba przyznać, że taka odmiana w wykonaniu Chloe jest zaskakująca, ale zdecydowanie na plus!





Reklama

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Love Island #NEWS", odc. 4 POLSAT GO

***

Zobacz również:



Barbara Kurdej-Szatan straci sporo pieniędzy przez skandal! Podano kwotę



Krzysztof Jackowski ujawnia, jakie będzie Boże Narodzenie! Wstrząsające słowa



***