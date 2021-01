Chrissy Teigen i John Legend w łóżku

Chrissy Teigen i John Legend to jedna z najpopularniejszych par showbiznesu, która wzbudza ogromną sympatię.

Zdjęcie Chrissy Teigen i John Legend otwarcie popierają nowego prezydenta USA, Joe Bidena /East News

Chrissy Teigen to odnosząca sukcesy modelka, prezenterka i bizneswoman. Od 2013 jest żoną Johna Legenda, piosenkarza i autora takich hitów jak "Ordinary People" czy "All of me".



Para doczekała się dwójki dzieci, a ostatnio przeżywała ciężkie chwile, kiedy Chrissy straciła trzecią ciążę. Teigen otwarcie przyznała, że wiele ją to kosztowało, ale dzieliła się swoimi przeżyciami w mediach społecznościowych z nadzieją, że pomoże to innym w podobnej sytuacji.



Związek Teigen i Legenda jest bardzo udany, a małżonkowie mają do siebie sporo dystansu, co uwielbiają ich fani.



Pod ostatnim zdjęciem na Instagramie Chrissy, który obserwuje aż 33,8 mln fanów, nie brakuje zachwytów. Para sfotografowała się w łóżku, Chrissy jest ubrana jedynie w rajstopy, a dłoń Johna spoczywa na jej udzie. Niby zwyczajne zdjęcie, ale bije z niego miłość i bliskość pary. Miło się na nie patrzy.

