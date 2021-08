Christine McGuinness chwali się ciałem po trzech ciążach! Olśniewa!

Gwiazdy

Christine McGuinness to brytyjska modelka, która słynie z występów w reality show, takich jak "The Real Housewives of Cheshire". Dziś gwiazda nadal powala figurą, mimo urodzenia trójki dzieci. Najnowsze zdjęcie, które opublikowała zelektryzowało fanów.

Zdjęcie Christine McGuinness od lat zachwyca swoich fanów zabójczą urodą / Mark Robert Milan / Getty Images