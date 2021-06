Co ona ma na nogach?! Agnieszka Woźniak-Starak zachwyciła fanki!

Agnieszka Woźniak-Starak opublikowała kolejne zdjęcie na swoim instagramowym profilu, na którym inspiruje obserwatorki swoimi stylizacjami. Tym razem dziennikarka zdecydowała się na spokojny, casualowy zestaw i dobrane do tego interesujące, oryginalne buty.





Instagram Post

W komentarzach natychmiast zawrzało: "super buty", "świetnie wyglądasz" - chwaliło wiele osób, "proszę dać znać, co to takiego" - pytano. Fanki błyskawicznie wytropiły model i podzieliły się, że Agnieszka Woźniak-Starak nosi Gianvito Rossi. Trzeba przyznać, że wygląda w nich doskonale!





Reklama

Zdjęcie Fanki były zachwycone butami na dużej platformie! / Instagram/@aga_wozniak_starak / Instagram

Agnieszka Woźniak-Starak, po ogromnej osobistej tragedii i śmierci męża w sierpniu 2019 roku na jeziorze Kisajno, zniknęła z przestrzeni medialnej. Od tego wydarzenia minęło względnie niewiele czasu, ale dziennikarka stara się korzystać z życia jak najbardziej.Niedawno wróciła też do show biznesu, wywołując tym ogromną radość fanek. Natychmiast zauważyły, że dziennikarka wygląda coraz lepiej, uśmiech pojawia się częściej na jej twarzy, a ona sama zachwyca stylizacjami, które pokazuje na swoim profilu w mediach społecznościowych.Niedawno Agnieszka Woźniak-Starak zaprezentowała też auto, którym jeździ - to luksusowy, sportowy model Jaguara. "Misza kocha samochodowe wycieczki., a od tego samochodu trudno ją oderwać. W ogóle mnie to nie dziwi, więc tak sobie siedzimy i podziwiamy każdy detal" - napisała Agnieszka pod zdjęciem, na którym pozuje razem z psem, Miszą, przed samochodem.

* * *

Zobacz więcej: