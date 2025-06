Witaminy i minerały. To znajdziesz w cielęcinie

Choć w Polsce jej spożycie jest znacznie mniejsze niż np. wieprzowiny, a jej zdecydowanym minusem jest cena, to warto przyjrzeć się cielęcinie z bliska.

To mięso ma wiele atutów, szczególnie zdrowotnych.

To także mięso zawierające sporo witamin z grupy B, szczególnie B1, B2, B6 i B12, które wspierają układ nerwowy, produkcję czerwonych krwinek i metabolizm energetyczny.

Cielęciną powinny zainteresować się także osoby mające problem z odpowiednim poziomem żelaza. To mięso zawiera żelazo hemowe, które jest łatwiej przyswajalne niż to z produktów roślinnych.

To nie koniec zalet tego mięsa. Zawiera ono także cynk i selen, które wspomagają odporność i działają antyoksydacyjnie, a także fosfor i magnez - wzmacniające kości i wspierające funkcjonowanie układu nerwowego.

Dodatkowym atutem cielęciny jest niska zawartość tłuszczu. Zwykle wynosi ona od 1 do 4 proc.

Cielęcina to delikatne i smaczne mięso

Cielęcina to delikatne i smaczne mięso 123RF/PICSEL

Choć w Polsce wciąż nie jest tak chętnie kupowana, matki wiedzą, że to jedno z mięs nadające się do wprowadzenia do diety małych dzieci.