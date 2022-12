Co się stało z Kathy Hill, modelką z teledysku „Last Christmas”? Jak wygląda dziś?

Gwiazdy

"Last Christmas” to utwór, który rozbrzmiewa w okresie świątecznym w wielu domach na całym świecie. Teledysk do niego także stał się hitem i jest nim po dziś dzień, choć sama piosenka ma już 38 lat. Tam też wystąpiła modelka Kathy Hill, która tak szybko, jak zyskała sławę, tak szybko straciła zainteresowanie mediów. Co dzieje się z piękną brunetką dzisiaj?

Zdjęcie Dzięki piosence "Last Christmas" Wham! Kathy Hill stała się sławna / Getty Images