Stella del Carmen Banderas to jedyna córka Antonio Banderasa i amerykańskiej aktorki Melanie Griffith. Urodziła się w 1996 roku i dorastała w blasku fleszy, choć sama unikała medialnego rozgłosu. Wychowana w Los Angeles, gdzie od najmłodszych lat miała styczność z filmowym światem, co wpłynęło na to, że teraz sama pracuje w tym przemyśle.