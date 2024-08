Miłośnicy serialu „Emily w Paryżu” z pewnością już wiedzą, o które miejsce chodzi. Galerie Patrick Fourtin jest znana fanom historii Amerykanki jako siedziba agencji marketingowej Savoir. To właśnie tam główna bohaterka zaczyna swoje nowe życie i napotyka się na jedne z pierwszych trudności w Paryżu. W rzeczywistości galeria specjalizuje się w stylu Art Deco, oferując meble i akcesoria. Co ciekawe, w pobliżu serialowego biura Emily znajduje się wiele innych urokliwych miejsc, gdzie bohaterowie doświadczali swoich przygód. Galerie Patrick Fourtin mieści się przy Place de Valois, co czyni ją idealnym punktem startowym do zwiedzania miejsc związanych z Emily!