Córka Kim Basinger o matce i partnerach

Ireland jest jedynym dzieckiem Kim Basinger. Jej ojciec, Alec Baldwin, zadbał natomiast o to, aby miała wyjątkowo liczne rodzeństwo. Jako że nie tylko podejście do rodzicielstwa różniło tę sławną parę, rozstali się oni, gdy ta 26-latka była dzieckiem.

Ireland początkowo próbowała swoich sił jako modelka, później rozpoczęła karierę jako dj-ka. Studiowała też filmoznawstwo i aktorstwo na New York University. Po tym, jak w mediach społecznościowych niedawno wyznała, że zmaga się kardiofobią (panicznym lękiem przed zawałem serca), poruszyła wątek toksycznych relacji. Bo tych, jak sama przyznała, nie brakowało w jej życiu.

Celebrytka wzięła udział w tiktokowej zabawie, której uczestnicy odpowiadają na pytania. Jaka jest jedna rzecz, którą powiedział ci twój były, której nigdy nie zapomnisz? - brzmiało to zadane jej. "Och, ile macie czasu?" - powiedziała sarkastycznie w tiktokowym nagraniu, zanim zaczęła wymienić długą listę pamiętnych zdań, jakie padły z ust jej byłego lub byłych.

Bolesne były stwierdzenia dotyczące jej wyglądu: "Żadna z moich eks nie jadła tak dużo"; "Nigdy nie będziesz tak piękna, jak twoja mama. Zawsze chciałem ją przelecieć"; "Po prostu mnie tak nie pociągasz".

Pamiętała też zdania, w których grożono jej przemocą fizyczną: "Kiedy wrócę do domu, rozwalę twoją twarz o ścianę"; "Wybiję ci zęby".

Nie zapomni również, że traktowano ją jak trampolinę do kariery: "Czy możesz załatwić mi kontrakt w modelingu?" "Myślisz, że twój tata pomoże mi dostać się na New York University?" i "Czy twój tata załatwiłby przesłuchanie do Saturday Night Live?"

Ireland nie wymieniła z nazwiska autora/autorów tych zdań. Do filmu dołączyła notkę, w której stwierdziła, że "nie wszyscy eks okropni". Zachęciła też swoich obserwatorów, żeby napisali, jeśli chcieliby, żeby nagrała drugą część.

