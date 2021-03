Daphne Joy pochwaliła się figurą!

Daphne Joy nie przestaje zaskakiwać swoich fanów! Tym razem pochwaliła się fenomenalną figurą w pięknym bikini i fani nie szczędzili jej komplementów.

Zdjęcie Daphne Joy może pochwalić się bardzo kobiecymi kształtami /SplashNews.com /East News

Daphne Joy ma na swoim koncie sporo drapieżnych stylizacji i mocnych zdjęć. Była ukochana 50 Centa zgromadziła sporą ilość fanów i teraz w mediach społecznościowych obserwuje ją ponad milion osób.

Dlatego co jakiś czas Daphne wymyśla nowe, kuszące sesje, w których chwali się swoją obłędną figurą.



Widać, że gwiazda, która na życie zarabia jako modelka i właścicielka firmy odzieżowej, sporo czasu spędza na siłowni i przestrzega diety.



Nie obce są jej także wizyty w gabinetach medycyny estetycznej, a wszystko to daje efekt idealnego ciała.



Celebrytka ma wielu fanów swojego wyrazistego wyglądu i teraz jej obserwatorzy mogli oglądać ją w nowym kostiumie kąpielowym, który doskonale podkreślał jej kobiece kształty.



W komentarzach posypały się same komplementy, a Daphne wydaje się mieć więcej niespodzianek tego typu w zanadrzu!

