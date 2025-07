Zasiłek rodzinny 2025: Wszystko, co musisz wiedzieć

Zasiłek rodzinny to świadczenie pieniężne, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. Jest przyznawany rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym, a także osobom uczącym się, które spełniają określone kryteria dochodowe.

Kwoty zasiłku rodzinnego w 2025 roku to:

135 zł na dziecko uczące się do 24 lat.

124 zł na dziecko do 18 lat,

95 zł na dziecko do 5 lat,

Do zasiłku rodzinnego przysługują także dodatki z tytułu:

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 90 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia, a na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia i do ukończenia 24. roku życia - 110 zł,

wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 95 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego,

Wnioski można składać elektronicznie od 1 lipca 2025 roku lub w formie papierowej od 1 sierpnia 2025 roku do 31 sierpnia tego roku. Okres zasiłkowy rozpoczyna się 1 listopada i trwa do 31 października.

Wniosek można złożyć jednak już w trakcie trwania okresu zasiłkowego, ale wtedy pieniądze wypłacane będą od miesiąca złożenia wniosku do końca trwania okresu zasiłkowego, czyli do 31 października.

Od 1 lipca 2025 roku można również składać wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W formie papierowej można to zrobić od 1 sierpnia 2025 roku. Maksymalna wypłata świadczenia alimentacyjnego wynosi do 1000 zł.

Wnioski o świadczenie alimentacyjne mogą składać osoby uprawnione do alimentów, których egzekucja się nie powiodła. Świadczenia te przysługują w sytuacji, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza miesięcznie kwoty 1209 zł netto.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia. W przypadku osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności - przysługują one bezterminowo.