Podstawowym krokiem w doborze odmładzających kolorów jest określenie temperatury swojej urody - ciepłej lub chłodnej. W domowych warunkach można to zrobić za pomocą prostego testu. Wystarczy przyłożyć do twarzy biały arkusz papieru, a następnie przyjrzeć się skórze w naturalnym świetle .

Dobór kolorów to nie tylko kwestia wyboru jednego dominującego odcienia, ale także umiejętnego komponowania całej palety. Warto pamiętać, że to, co znajduje się najbliżej twarzy - bluzka, apaszka, kolczyki, makijaż - ma największy wpływ na to, jak jesteśmy odbierani wizualnie.