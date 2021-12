Daphne Joy zachwyciła zdjęciami!

Daphne Joy od lat zachwyca swoich fanów urodą, która nie zmienia się wraz z wiekiem. Gwiazda, nie ma co tego ukrywać, nie starzeje się dzięki częstym wizytom w gabinecie medycyny estetycznej, ale także zdrowy tryb życia, sport i geny, pomagają jej w tym, by wciąż cieszyć się niezwykłym pięknem.

Była ukochana 50 Centa wielokrotnie już zaskoczyła fanów zdjęciami, do których pozuje w kusych stylizacjach i strojach bikini.



Tym razem gwiazda pochwaliła się nową sukienką, w której wygląda obłędnie. Gwiazda, która na co dzień powiązana jest z projektowaniem odzieży, pozuje do zdjęcia w pięknej, czarnej kreacji.



Suknia ma głęboki dekolt, który więcej odsłaniał, niż zasłaniał, a Daphne Joy kusi spojrzeniem na fotografii. Trudno od niej oderwać wzrok, co fani podkreślili w komentarzach.



Przy okazji prezentacji sukni, w tle widać luksusowy dom Daphne. Przetsronne wnętrza, drogie dodatki i drewniane wykończenie, robią wrażenie porównywalne do tego, jakie sprawia sama Daphne.



Internautom pozostaje jedynie pozazdrościć gwieździe urody i luksusowego życia!



Instagram Post

Reklama

Instagram Post

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kiwi można jeść ze skórką. Ten owoc należy do superfood Interia.tv

***

Zobacz również:



Schreiber odpowie za wpis sprzed lat? Jest zgłoszenie do prokuratury



"Królowa życia" upokorzona. "Wolał tłustą Niemkę, pokazałam mu drzwi"