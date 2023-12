Daria Zawiałow: złamane serce nie jest ok

"Złamane serce jest OK" to hitowy singiel z najnowszej płyty Darii Zawiałow. W rozmowie z Piotrem Witwickim zdradza, czy faktycznie to OK mieć złamane serce i skąd w ogóle pomysł na tę piosenkę. Dowiadujemy się też, jak to jest z tymi Strokesami, o których koncercie śpiewa i dlaczego zdecydowała się wziąć udział w kampanii przeciw przemocy w związkach.

Zdjęcie Daria Zawiałow w podcaście Piotra Witwickiego "Bez uników" / INTERIA.PL