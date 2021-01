David Guetta wystąpi na dachu słynnego hotelu

David Guetta, francuska supergwiazda i mieszkaniec Dubaju, nazywany pierwszym DJ-em świata2020 roku, wykona niesamowity koncert na żywo na lądowisku dla helikopterów na dachu hotelu Burdż al-Arab.

Zdjęcie David Guetta nie próżnuje, mimo trudnych czasów dla artystów /materiały prasowe

Burdż al-Arab to luksusowy hotel, mierzący 321 metrów wysokości (ma 60 kondygnacji) - jeden z największych budynków na świecie zbudowany na sztucznej wyspie w Zatoce Perskiej. Jest częścią słynnego kurortu Jumeirah.

To właśnie na jego dachu, gdzie znajduje się lądowisko dla śmigłowców, w scenerii zachodzącego słońca i fajerwerków odbędzie się oszałamiający pokaz muzyki i świateł, którego celem jest zaprezentowanie miasta i jego różnorodnej oferty rozrywkowej. David Guetta poświęca swój występ Dubajowi - miastu, które nazywa domem. Zaprasza miliony swoich obserwatorów do wspólnego spotkania w legendarnym Dubaju, podczas pokazu solidarności, nadziei i optymizmu, gdy świat walczy z pandemią Covid-19.



Zdjęcie Burdż al-Arab to jeden z najbardziej luksusowych i najwyższych hoteli świata / INTERIA.PL

Podczas tego wyjątkowego wydarzenia, David Guetta będzie zbierać fundusze na wsparcie UNICEF-u oraz Dubai Cares "Education Uninterrupted", ogólnokrajowej kampanii dotyczącej wpływu epidemii Covid-19 na edukację dzieci i młodzieży. Darowizny finansowe i rzeczowe będą przekazane dzieciom i młodzieży z rodzin o niskich dochodach, których nie stać na zakup komputerów, laptopów i tabletów.

"Po Miami, Nowym Jorku i paryskim Luwrze, z dumą ogłaszam, że tym razem zmierzamy na szczyt kultowego Burdż al-Arab Jumeirah na kolejny pokaz #UnitedAtHome. Do miasta, które jest mi bliskie, do Dubaju. Do tej pory zebraliśmy ponad 1,6 miliona dolarów amerykańskich. Ta kwota wciąż rośnie. W tych trudnych czasach mamy nadzieję przynieść radość i wsparcie dzięki sile muzyki i emocji. Pomagamy wielu organizacjom charytatywnym i zmieniamy życie ludzi podczas pandemii. Kontynuujemy te działania i dzisiaj, wspomagając UNICEF i Dubai Cares" komentuje David Guetta.

Transmisja 6 lutego od godz. 15:00 polskiego czasu będzie dostępna na kanale Davida Guetty na YouTube: https://youtu.be/xaurMcGqZHU

