Zielony hit po 60-tce. Niedoceniany sprzymierzeniec seniora

Szpinak to zielony eliksir młodości – szczególnie dla osób po 60-tce. Wzmacnia wzrok, serce i kości, a do tego jest lekki, pyszny i pełen witamin. Jeśli do tej pory go unikałaś, czas się zaprzyjaźnić – bo te zielone listki mogą naprawdę wiele zdziałać dla twojego zdrowia!