W swojej podstawowej formie serek wiejski to produkt mleczny, który zawiera białko (głównie kazeinę), laktozę, wapń oraz niewielkie ilości innych składników mineralnych. Jak wygląda kwestia ich trawienia?

Laktoza to cukier mleczny, który może sprawiać trudności trawienne - szczególnie u osób z jej nietolerancją. Brak lub niedobór enzymu laktazy skutkuje fermentacją laktozy w jelicie grubym, co prowadzi do objawów takich jak wzdęcia, gazy, bóle brzucha i biegunki.