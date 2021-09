Demi Rose na wakacjach we Włoszech

Demi Rose - brytyjska piękność z kolumbijskimi korzeniami - wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem mediów.

Chociaż od wielu tygodni przebywa na wakacjach, to fani śledzą każdy jej krok. Przez pewien czas modelka przebywała w gorącej Hiszpanii, a dokładniej na Ibizie.



Teraz postanowiła zmienić miejsce, ale wybrała równie piękną i gorącą lokalizację. Demi Rose przeniosła się do Włoch i obecnie odpoczywa w Positano, która jest bardzo popularna ostatnimi czasy wśród gwiazd.



Celebryrtka opublikowała zdjęcie w swoich mediach społecznościowych, gdzie na bajecznym tarasie wyleguje się w skąpym kostiumie kąpielowym.



Tym razem do opalania wybrała brązowe bikini z frędzlami, a biodra przepasała modnym pareo, również w odcieniach brązu.

