Demi Rose w skąpym bikini!

Demi Rose kocha chwalić się swoim idealnym ciałem. 25-latka właśnie pochwaliła się swoim nowym bikini, który leży na jej kobiecych kształtach perfekcyjnie.

Zdjęcie Demi Rose zachwyca idealną sylwetką /Fortitude Press / SplashNews.com /East News

Kiedy Demi Rose pokazuje nowe zdjęcie w swoich mediach społecznościowych, rozpala swoich fanów do czerwoności.

Modelka wielokrotnie porównywana przez swoje idealne kształty do lalki, może pochwalić się sporym gronem obserwatorów.



To oni każdego dnia czekają na nowe zdjęcie pięknej Demi, która robi karierę od kilku lat w świecie modelingu.



Tym razem dziewczyna pochwaliła się nowym bikini! Miała idealne warunki do zaprezentowania stroju, bo gwiazda obecnie przebywa na Ibizie, gdzie pogoda jest iście wakacyjna.



Jak zwykle na zdjęciu Demi prezentowała się fenomenalnie, co też zauważyli internauci. Nie szczędzili jej komplementów w komentarzach i z pewnością, czekają na więcej zdjęć!

Instagram Post

Instagram Post

