Pracownicy sanepidu pobrali do badań kontrolnych próbki lodów w miejscach, gdzie przyjeżdża najwięcej turystów.

Łącznie to 205 próbek z 41 partii lodów. W żadnej z nich nie wykryto salmonelli ani listerii, ale 100 próbek przekraczało dopuszczalny poziom Enterobacteriaceae - mikroorganizmów niechorobotwórczych, ale uznawanych za wskaźniki złego stanu sanitarnego urządzeń.

Sanepid przekazał, że bakterie te naturalnie występują w jelicie grubym człowieka. Spożycie produktów z ich obecnością, szczególnie przez osoby z obniżoną odpornością lub chorobami przewodu pokarmowego, może prowadzić do dolegliwości żołądkowo-jelitowych.

"Wyniki kontroli są niepokojące, zwłaszcza że dotyczą produktu bardzo popularnego latem. Dlatego podjęliśmy szybkie działania administracyjne. Zależy nam na tym, by zarówno konsumenci, mieszkańcy, jak i turyści mogli korzystać z oferty gastronomicznej w sposób bezpieczny" - przekazała zachodniopomorski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny Małgorzata Domagała-Dobrzycka.

Zwróć uwagę na to, gdzie jesz lody. Przedsiębiorcy zobowiązani do poprawy warunków w lokalach

Lody to często wybierany zimny deser przez plażowiczów

123rf.com 123RF/PICSEL

Przedsiębiorcy zostali zobowiązani do przeprowadzenia skutecznego mycia i dezynfekcji automatów do lodów, przedstawienia wyników badań potwierdzających skuteczność podjętych działań, a w niektórych przypadkach także do ponownego przeszkolenia personelu.