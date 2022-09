Demi Rose wspomną czas s pędzony na festiwalu. "Płakałam, tańczyłam"

Burning Man to festiwal muzyczno-artystyczny, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Odbywa się w wyjątkowych okolicznościach - na pustyni w Nevadzie. Bilety na to wydarzenie nie należą do najtańszych, jednak rozchodzą się w błyskawicznym tempie.

Burning Man to szansa, by posłuchać dobrej muzyki, zatańczyć w piaskowym pyle, poznać nowych, ciekawych ludzi i z przytupem zakończyć sezon festiwalowy. To wydarzenie przyciąga dziesiątki tysięcy osób z całego świata, również celebrytów i influencerów. W tym roku jedną z uczestniczek Burning Man była Demi Rose - instagramowa modelka znana z tego, że chętnie chwali się swoim ponętnym ciałem.

Wszystko wskazuje na to, że Demi Rose na pustyni Black Rock bawiła się doskonale. Modelka o ponętnych kształtach opublikowała wczoraj na Instagramie podsumowanie wyjazdu. Umieściła film, na którym widać, jak tańczy z przyjaciółmi, imprezuje i korzysta z życia. Gwiazda social mediaów nagranie okrasiła obszernym opisem.

Modelka zaznaczyła w nim, że festiwal muzyczno-artystyczny Burning Man zmienia życie i zbliża ludzi. "Każdy, kto decyduje się na przyjazd tu, jest chętny, by zdobywać nieznane na wiele sposobów" - podkreśliła. "Nie ma drugiego takiego miejsca. Płakałam, tańczyłam, śmiałam się i tworzyłam wspomnienia na całe życie" - podsumowała wyjazd Demi Rose.

To sen na jawie. Sen się ziścił. Nie mogłem sobie wymarzyć lepszego Burn’a. (...) Jestem wdzięczna za każdą głęboką rozmowę z nowymi przyjaciółmi, których tu spotkałam i chwile spędzone z moimi niesamowitymi, starymi przyjaciółmi. (...) Trudno to wyrazić słowami.

Fani Demi Rose zachwyceni. "Wyglądałaś jak królowa"

Pod najnowszym, obszernym postem Demi Rose w okamgnieniu posypały się komentarze. Fani modelki cieszyli się, że ich ulubienica miło spędziła czas. Wiele osób zwróciło uwagę na stroje, które Rose wybrała na wydarzenie. "Jak zawsze ponętnie" - zaznaczył jeden z internautów. Miał rację?

