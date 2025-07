Guniak czerwczyk to gatunek chrząszcza z rodziny poświętnikowatych, który daje o sobie znać pod koniec czerwca , a jego największa aktywność przypada na godziny wieczorne , kiedy rozochocony samiec wylatuje w poszukiwaniu "drugiej połówki".

Choć owad nie jest nie jest niebezpieczny dla człowieka, to jednak może irytować, wplątując się we włosy lub wlatując do mieszkania. Guniak czerwczyk żywi się wyłącznie roślinami, a jego aparat gębowy nie jest w stanie przeciąć ludzkiej skóry.