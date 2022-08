Demi Rose znów czaruje. „Jesteś kobietą idealną!”

Gwiazdy

Dołącz do nas:

Demi Rose to gwiazda instagrama, która słynie z kobiecych kształtów. Dorodna pupa sprawia, że wiele osób porównuje młodą Brytyjkę do Kim Kardashian. Rose jest niezwykle konsekwentna w budowaniu swojego wizerunku. Od lat regularnie raczy internautów odważnymi zdjęciami. Co pokazała tym razem?

Zdjęcie Demi Rose jest rozchwytywaną modelką i ulubienicą Instagrama / SPLASH / Splash News / East News