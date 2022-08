"365 dni" krytykowane przez internautów

Ekranizacja trylogii "365 dni" Blanki Lipińskiej od samego początku wzbudza wielkie kontrowersje. Premiera każdej kolejnej części była szeroko komentowana przez internautów. Recenzje krytyków również były miażdżące dla wszystkich trzech filmów.

Teraz o erotykach wypowiedziała się Klaudia El Dursi. Modelka i prowadząca program "Hotel Paradise" przyznała, że miała okazję już jakiś czas temu obejrzeć najnowszą część trylogii i stała się ona jej ulubionym filmem z serii o historii Anny i Massimo.

Widziałam już dawno przedpremierowo ostatnią trzecią część i muszę powiedzieć, że ta najbardziej przypadła mi do gustu. wyznała El Dursi

Klaudia El Dursi o "365 dni"

Modelka ujawniła także, że z kolei druga część "365 dni" nie przypadła jej do gustu:

Jeśli chodzi o tę drugą, Blanka nie gniewaj się, ale ty wiesz. W niej mi czegoś zabrakło, trochę dialogów, fabuły. Czytałam książkę, ale jakbym tego nie robiła, to trudno byłoby mi się w tym odnaleźć.

El Dursi podkreśliła również, że jest świadoma faktu, iż nie jest to kino najwyższych lotów oraz filmy, do których będzie często wracać. Jednak modelka ma szacunek do Blanki Lipińskiej i jej twórczości i wyznała, że mogłaby żyć tak jak bohaterka filmów.

