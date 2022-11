Doda podczas transmisji na żywo wpadła w złość. “Denerwuje mnie to”

Nie chcę, żeby ktokolwiek [go kopiował — przyp. red.], zwłaszcza osoba, która obiecała, że nie będzie go dalej tworzyć ludziom, którzy płacą jej za to, żeby kopiować coś tak ważnego dla mnie. Coś, co wspólnie robiłyśmy. Więc proszę, uszanujcie to i sami swoje amulety wymyślajcie. To nie jest nic na sprzedaż. Denerwuje mnie to!

Doda