Doda wierzy w teorie spiskowe?

- Rok 2020. Doda odkrywa QAnon - szydzą fani artystki. W ten sposób reagują na zamieszczone przez piosenkarkę na Instagramie fragmenty kontrowersyjnego filmu, będącego zbiorem teorii spiskowych.

Zdjęcie Doda jest fanką teorii spiskowych /Piotr Zając /East News

- Co sądzicie o dokumencie który upubliczniłam na story? Nie widzieliście? Obejrzyjcie koniecznie! I dajcie tu znać. Ja jestem w szoku - napisała Doda na swoim Instagramie w niedzielę wieczorem, a w relacji zamieściła fragmenty kontrowersyjnego filmu.



Opatrzyła je wyznaniem: "Ja dziś nie zasnę". I choć nagranie, do którego link udostępniła pojawiło się w serwisie YouTube pod koniec marca 2020, to jest ono nieco uaktualnionym zbiorem teorii spiskowych, które w Internecie funkcjonują od wielu lat.

Reklama

Fani nie byli jednak w szoku tak jak gwiazda.



- Rok 2020. Doda odkrywa QAnon - zażartował jeden z nich. QAnon to zbiorcze określenie popularnych teorii spiskowych, jak np. Pizzagate, rozpowszechniona w 2017 roku podczas wyborów prezydenckich w USA. Według niej wiele osób z amerykańskiego politycznego establishmentu ma być zamieszanych w handel organami oraz seksualne wykorzystywanie nieletnich.



I choć takie grupy przestępcze istnieją w rzeczywistości, to ta dziwnym trafem związana jest z przeciwnikami Donalda Trumpa. Sam prezydent USA ma, według zwolenników teorii, stać na czele grupy osób nazywającej się QAnon i walczącej z przestępczym światem. Plan walki i ukarania skorumpowanych urzędników określany jest z kolei mianem The Storm.

Powodem, dla którego teorie spiskowe zyskały w ostatnim czasie na popularności jest panująca na świecie pandemia koronawirusa. Według zwolenników QAnon sama pandemia to wymysł, a ogólnospołeczna izolacja ma pomóc Trumpowi przeprowadzić swój plan przywrócenia ładu na świecie.