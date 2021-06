​Dolly Parton przyznała, że makijaż zmywa po przebudzeniu. I zaraz robi sobie nowy

Mocny makijaż i kreacje podkreślające jej kobiece kształty to nieodłączne elementy składowe stylu Dolly Parton. Jak przyznaje, w domowych pieleszach jej styl zbytnio nie odstaje od tego, co prezentuje publicznie. Prawie cały czas jest w makijażu, by być gotową na każdą niespodziewaną okoliczność. Nie uznaje też noszenia dresów.

Zdjęcie Dolly Parton wypuści niedługo perfumy i kosmetyki oraz kolekcje ubrań i peruk / East News