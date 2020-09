Dom Johna Lennona został wyceniony na 45 milionów złotych

W 1968 roku można było kupić tę posiadłość za ok. 200 tys. zł. Dziś, na zamieszkanie w jej pobliżu nie wystarczyłaby nawet wygrana w kumulacji totolotka.

Na początku września Rightmove - największy w Wielkiej Brytanii internetowy portal nieruchomości, opublikował listę najdroższych adresów na wyspie. Na jej szczycie znajduje się osiedle St George's Hill w zacisznym, otoczonym lasami, dystrykcie Elmbridge. Znaczna część starszych domów zbudowanych w latach pięćdziesiątych XX wieku została już zburzona. Ich miejsce zajęły rezydencje, które dziś kosztują średnio 11 mln zł.



Na ceny wpływ ma to, że dystrykt ten upodobali sobie m.in. John Lennon, Tom Jones, Elton John, Cliff Richard i Ringo Starr.



John Lennon w 1964 roku kupił tu posiadłość "Kenwood" o powierzchni 4700 m. kw. Wtedy kosztowała 20 tys. funtów (ok. 100 tys. zł). W domu zbudowanym w 1913 roku John mieszkał z żoną Cynthią i synem Julianem. Po rozwodzie w 1968 roku kultowy artysta sprzedał posiadłość za 40 tys. funtów (ok. 200 tys. zł). Dziś jest ona wyceniana na 9 milionów funtów (ok 45 mln zł).

