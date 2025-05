Chorwacja droższa niż kiedykolwiek. Ile naprawdę kosztują wakacje nad Adriatykiem?

Natalia Jabłońska

Ceny noclegów w Chorwacji w 2025 roku przyprawiają o zawrót głowy. Zwłaszcza jeśli nie zdążyliśmy z rezerwacją jeszcze zimą. Choć bilety lotnicze tanieją, to noclegi i codzienne wydatki mogą zaskoczyć nawet bywalców Bałkanów. Ile naprawdę kosztuje urlop w ulubionym kraju Polaków i co zrobić, by nie przepłacić?