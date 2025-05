Czasami kotlety mielone bronią się same, ale nie raz, nie dwa zdarza się, że mogą nam spowszednieć. Wtedy nie trzeba szukać jakichś wygórowanych metod, aby poprawić ich smak, ale sięgnąć po sprytne rozwiązania. Wystarczy dodać do mięsa kawałek kabanosa: nie dość, że wtedy uzyskamy ciekawe połączenie tekstur, to na dodatek wędlina doda nieco wyrazistego i mocnego smaku. Wszystko to w towarzystwie delikatnego mięsa z pewnością zyska aprobatę domowników albo gości.