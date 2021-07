Dominic z "Top Model" pozuje z partnerką w Cannes. Mimo mrocznej przeszłości zostanie gwiazdą?

Najsympatyczniejszy uczestnik?

Dominic D’Angelica zyskał rozpoznawalność dzięki udziałowi w dziewiątej edycji "Top Model". Widzowie programu szybko docenili jego pozytywne nastawianie do świata, życzliwość i zaangażowanie. Uczestnik w jednym z odcinków ku uciesze polskich fanek recytował nawet Inwokację z "Pana Tadeusza", jednocześnie tłumacząc, jak bardzo zafascynowała go historia Polski. Wzruszył tym jurorów, którzy bardzo docenili ten niecodzienny gest. Dominic dotarł do finału show i wszystko wskazywało na to, że zmierza prosto w kierunku wygranej. Dużym szokiem okazało się informacja o usunięciu go z show tuż przed wielką galą.

Doniesienia zza oceanu

Przyczyną takiej decyzji okazały się wieści o kryminalnej przeszłości Dominica. Według informacji zamieszczonych w amerykańskich mediach uczestnik przed kilkoma laty dopuścił się czynności seksualnej na nieletniej dziewczynie. Incydent miał miejsce w Jackson w Kalifornii. O sprawie zawiadomiła instytucja Operation Care, która wspiera pokrzywdzonych i ofiary przemocy seksualnej. Dominic miał również zachowywać się niedopuszczanie podczas procesu. Sam zainteresowany nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, twierdząc, że nigdy nie został uznany za winnego.

Chciałbym też powiedzieć, że jestem wdzięczny za każdego z Was, który okazał mi dużo miłości w tym trudnym czasie. Powróciłem do 2011 i do czegoś, czego nie zrobiłem i to była dla mnie jedna z najtrudniejszych chwil w życiu Domnic D’Angelica

Kariera mimo wszystko

Mimo że niektórych fanów nie wzruszyły niepokojące wieści i nadal kibicowali swojemu ulubieńcowi, zdecydowana większość osób odwróciła się od D’Angelica. Wydawało się, że po usunięciu z go programu wizja szybkiej kariery runęła w gruzach. Okazuje się jednak, że aspirujący model postanowił szukać szczęścia poza granicami Polski. Ostatnio brylował na czerwonym dywanie Cannes. Czy mimo doniesień Operation Care uda mu się zostać międzynarodową gwiazdą?

Domnic D’Angelica na Instagramie pochwalił się tym, jak wyglądał w Cannes. Na zamieszczonym filmiku widać, że w towarzystwie międzynarodowych gwiazd czuje się jak ryba w wodzie. Podczas gali D’Angelica z chęcią pozował do zdjęć, obejmując partnerkę. Czy zrobi karierę we Francji?

