Różowy dom na uboczu i sekretne imprezy Piasecznego. Robi wrażenie?

Andrzej Piaseczny na swoim Instagramie bardzo często prezentuje uroki życia na wsi - spokój, cisza, bark czyhających przed oknami fotoreporterów, a także świeże warzywa i owoce z własnego ogródka. Piosenkarz ceni sobie kontakt z przyrodą, dlatego dom w Górach Świętokrzyskich jest jego azylem.

Często zaprasza do posiadłości znajomych oraz najbliższych. Na zdjęciu, które artysta umieścił jakiś czas temu w mediach społecznościowych widać, że różowa posiadłość położona na odludziu. Dom otaczają wysokie drzewa i zielone łąki. To miejsce na uboczu.

Sielskie życie gwiazdy

Wnętrze domu Piaska znacznie różni się od tych, które zazwyczaj wybierają celebryci. Brak w nim materiałów takich jak marmur czy popularny ostatnio beton. To dom utrzymany w stylu retro. Przeważa tak drewno, które nadaje przytulnych charakter przestrzeni.

Sercem posiadłości jest kuchnia - również drewniana, w której wokalista serwuje kawę przyjaciołom. Różowy dom ozdabia ogromny warzywnik. Piasek kocha rośliny i dogląda ich regularnie. Na Instagramie chwali się tym, jak dorodne okazy udało mu się wyhodować. Piasek własnoręcznie wykonuje przetwory - to nie tylko zdrowe, ale także ekologiczne.

Z dala od ciekawskich oczu

Ostatnio w mediach pojawiła się informacja, że Andrzej Piaseczny na terenie swojej posiadłości stworzył również specjalne miejsce, w którym bez obaw może imprezować z przyjaciółmi. Jak ustalił "Super Express", aby zachować prywatności, wokalista wykopał nieopodal domu sporych rozmiarów dół. To właśnie przestrzeń, gdzie mają odbywać się spotkania plenerowe.

"Piasek przez lata dbał o to, by nikt nie dowiedział się, jak wygląda jego prywatne życie. W tym celu wykopał za domem wielki dół. To tam odbywają się plenerowe imprezki, grille i ogniska, tak by nikt wścibski zza płotu nie był w stanie podejrzeć muzyka i jego znajomych" - donosi tabloid.

